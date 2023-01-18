دافوس 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بسكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية وكبير المفاوضين السويسرين مع الاتحاد الأوروبي ليڨيا لو اغوستي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".// انتهى //23:59ت م0224