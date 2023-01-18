اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
نيويورك 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 613.89 نقطة إلى 1.81% ليغلق عند 33296.96 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 62.11 نقطة إلى 1.56% بواقع 3928.86 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 138.10 نقطة إلى 1.24% بواقع 10957.01 نقطة.
// انتهى //
00:35ت م
0005