نيويورك 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 613.89 نقطة إلى 1.81% ليغلق عند 33296.96 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 62.11 نقطة إلى 1.56% بواقع 3928.86 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 138.10 نقطة إلى 1.24% بواقع 10957.01 نقطة.// انتهى //00:35ت م0005