مدريد 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه مساء أمس على مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقة (54)، وماركوس يورينتي في الدقيقة (90+1).وفي الدور ذاته، تأهل أتلتيك بيلباو بفوزه على ضيفه إسبانيول بهدف دون رد سجله، أوسكار دي ماركوس في الدقيقة (27).كما تأهل فالنسيا بفوزه على مضيفه سبورتينغ خيخون بأربعة أهداف دون رد، تبادل إحرازها كل من إدينسون كافاني هدفين في الدقيقتين (10، 39)، وجاستن كلويفرت (21)، وسامويل لينو (64).وتأهل فريقا ريال سوسييداد وإشبيلية، بعد فوزهما على ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس على التوالي.وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي اليوم الخميس بلقاء برشلونة وأتلتيكو سبتة، وريال مدريد وفياريال.// انتهى //02:00ت م0008