لندن 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستعادل فريقا مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بهدف لكل فريق أمس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل هدف مانشستر يونايتد برونو فرنانديز في الدقيقة (43)، وعادل ميشال أوليس لكريستال بالاس في الدقيقة (90).بهذه النتيجة يبقى مانشستر في المركز الثالث برصيد (39) نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني (39) نقطة، بينما تقدم كريستال بالاس للمركز الثاني عشر برصيد (23) نقطة.وتقام اليوم الخميس مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة ذاتها.// انتهى //02:26ت م0009