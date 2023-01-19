الرياض 30 شعبان 1435 هـ الموافق 28 يونيو 2014 مقدّم مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي شكره للمملكة العربية السعودية على الاستضافة المميزة لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة، التي أقيمت أمس الأربعاء، وتوِّج بها فريقه بفوزه على منافسه إي سي ميلان بنتيجة 3-0، على ملعب الملك فهد بمدينة الرياض.وقال سيميوني خلال حديثه: "السعودية بلد مضياف، جعلني أنا والفريق نستمتع بالأوقات التي قضيناها هنا، أملك العديد من الأصدقاء في المملكة، وأكرر شكري لهم على هذا التنظيم الرائع للحدث".وعن المباراة، أعرب المدرب الإيطالي عن سعادته لتحقيق ثاني أهدافه هذا الموسم، بعد أن حقق الهدف الأول بالتأهل من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف: "واجهنا فريقًا قويًّا بمدرب رائع، لكنها كانت مواجهة مثالية من فريقي، قدَّم فيها اللاعبون أداءً رائعًا يتسم بالصلابة، ونحن الآن نتشوّق لحمل الكأس إلى جماهيرنا في ميلانو".من جانبه، أعرب مدرب إي سي ميلان ستيفانو بيولي عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه، وفقدان فرصة التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الحالي، وقال: "كانت مباراة صعبة جدًا، والخسارة التي تعرضنا لها ثقيلة، لم نقدِّم الأداء المطلوب، وما يشفع لنا للانتصار في اللقاء، بعد أن وقعنا في العديد من الأخطاء التي جعلت من عودتنا إلى المباراة أمرًا صعبًا للغاية".ويرى بيولي أن قدرات فريقه قوية في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، وأضاف: "لا يزال الدوري طويلًا، ونحن قادرون على إيجاد الحلول وتحسين المستوى، مع امتلاكنا مجموعة مميزة سنعمل على تطوير أدائها بشكل مستمر".// انتهى //03:55ت م0010