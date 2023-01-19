اقتصادي / استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% في شهر ديسمبر الماضي
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
كانبيرا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% في شهر ديسمبر 2022م.
وقالت رئيسة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد "مع انخفاض التوظيف بنحو 15 ألف شخص، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار ستة آلاف شخص ، ظل معدل البطالة في أستراليا ثابتًا عند 3.5% في ديسمبر 2022 م".
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