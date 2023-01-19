كانبيرا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% في شهر ديسمبر 2022م.وقالت رئيسة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد "مع انخفاض التوظيف بنحو 15 ألف شخص، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار ستة آلاف شخص ، ظل معدل البطالة في أستراليا ثابتًا عند 3.5% في ديسمبر 2022 م".// انتهى //06:44ت م0014