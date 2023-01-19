الطائف 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسانطلق بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس فعاليات ملتقى السلامة المرورية والذي يأتي في إطار التعاون بين تعليم الطائف وإدارة مرور الطائف لتعزيز قيم السلامة المرورية ونشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية لدى الطلاب، وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف ومدير مرور الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني وعدد من قيادات التعليم والمرور وأكثر من 200 طالب من مدارس الطائف.واشتمل الملتقى الذي نظمته إدارة نشاط البنين على عرض مرئي عن السلامة المرورية قدمه العقيد عبد الرحمن المالكي من إدارة مرور الطائف تناول فيه أهمية السلامة المرورية وقواعد السلامة والعديد من الأنظمة والتعليمات المرورية.ونوّه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف بالتعاون القائم بين إدارة التعليم ومرور محافظة الطائف لكل ما من شأنه سلامة منسوبي التعليم، مبينا أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية في تعزيز قيم السلامة المرورية وتأكيداً على توجيه القيادة الرشيدة - حفظها الله - لما من شأنه سلامة الأرواح والممتلكات والمقدرات وخلق نوع من الشراكات بين القطاعات الحكومية التي أسهمت في الحفاظ على الأرواح ، مشيدًا بالدور الحيوي والمهم المشترك بين الأسرة والمجتمع والمدرسة لنشر الوعي في السلامة المرورية والقيادة الآمنة وعدم مخالفة الأنظمة المرورية التي سنتها حكومتنا الرشيدة ، لافتًا النظر إلى أن هذا الملتقى يأتي امتداداً لتوجهات وزارة التعليم بالعناية بالسلامة المرورية وتعزيزها، ولأهمية تبصير الطلاب والطالبات في مبادئ وقيم السلامة المرورية والقيادة الآمنة، وأثرها في الحد من الحوادث وما تنتجه من إعاقات دائمة وخسائر في الأرواح ،وغرس وتنمية مبادئ وقيم ومفاهيم السلامة المرورية ، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بها لدى منسوبي وطلاب التعليم.من جانبه أكد مدير مرور محافظة الطائف أهمية مشاركة المرور في ملتقى السلامة المرورية، مشيداً بمثل هذه اللقاءات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في السلامة المرورية، وكونها مسؤولية الجميع لرفع جودة الحياة من خلال وضع استراتيجيات تشاركية مع الجهات ذات العلاقة .وتخلل اللقاء عرض مرئي عن السلامة المرورية .وفي ختام اللقاء كرم المدير العام للتعليم مدير مرور محافظة الطائف وفريق عمله نظير جهودهم المبذولة في نشر ثقافة السلامة المرورية لمنسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس، متمنياً السلامة للجميع .// انتهى //06:54ت م0015