عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، مستمرة حتى الساعة ال ٦ مساءً.
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