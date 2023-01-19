المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، مستمرة حتى الساعة ال ٦ مساءً.// انتهى //07:53ت م0019