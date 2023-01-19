القدس المحلتة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستشهد فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لمخيم جنين شمال الضفة الغربية ومحاصرتها لعدة منازل فلسطينية .أوضحت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، مضيفة أنه أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال للغازات المسيلة للدموع.وأشارت إلى أنه باستشهاد اثنين في جنين يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 17 شهيداً .وأفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي الهدف بمدينة جنين .// انتهى //08:39ت م0020