الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين بلقائين، حيث يستضيف فريق العدالة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط نظيره فريق الباطن متذيل الترتيب بنقطتين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يلتقي صاحب المركز الثالث فريق الاتحاد والذي يمتلك 28 نقطة بصاحب المركز الثاني عشر فريق الفيحاء والذي لديه 15 نقطة وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .وتلعب يوم غدٍ الجمعة ثلاث لقاءات، يستضيف فريق الخليج صاحب المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط نظيره فريق الرائد الذي يحل في المرتبة الحادية عشر من سلم الترتيب وبرصيد 16 نقطة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما تقام مباراة على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط يلتقي فيها صاحب الأرض الذي يحل في المركز الثامن برصيد 18 نقطة نظيره فريق الفتح صاحب المركز السابع بذات الرصيد، فيما تلعب مباراة على مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة يستضيف فيها فريق التعاون الذي يمتلك 26 نقطة في المركز الخامس نظيره فريق الشباب الذي يحل في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة في ختام لقاءات اليوم الثاني .وفي يوم السبت القادم تلعب مباراة واحدة تجمع فريق الوحدة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة بفريق الطائي صاحب المركز التاسع والذي يمتلك 18 نقطة وذلك على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة .وفي آخر أيام الجولة الأحد القادم يستضيف وصيف الترتيب فريق الهلال والذي يمتلك 29 نقطة نظيره فريق أبها صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وعلى ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض يستضيف متصدر الترتيب فريق النصر الذي يمتلك 30 نقطة نظيره فريق الاتفاق الذي يحل في المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة في ختام لقاءات الجولة .// انتهى //08:55ت م0022