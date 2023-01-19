يريفان 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم، أن 15 جنديا لقوا حتفهم في حريق اندلع في ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة الأرمينية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحريق اندلع في ثكنات سرية هندسية تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، الواقعة في قرية "عزت "بمحافظة /ققركونك/ ما أسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين.وأشارت إلى أن حصيلة القتلى أولية، وأن المصابين الثلاثة في حالة خطيرة، وأن سبب الحريق لم يحدد بعد.// انتهى //09:36ت م0023