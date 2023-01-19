الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أمس، رئيس الاتحاد المالديفي لكرة القدم بسام عادل جليل، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.وعقد الجانبان اجتماعًا بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد المالديفي حسين جواز، تم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الاتحادين وتعزيزها خلال الفترة القادمة .يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية.// انتهى //09:38ت م0024