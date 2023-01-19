الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعقدت اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس, اجتماعها الثامن والعشرين، عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها دول المجلس، والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك فيما بينها في المجال الوقفي، ومن أهم الموضوعات والمقترحات في هذا المجال قرار المجلس الوزاري في دورته الـ(153) الخاص ببند حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.كما جرى تحديد موضوع (الأوقاف والاستدامة) كعنوان للأسبوع الخليجي للوقف، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.// انتهى //09:56ت م0025