القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، زيارة 28 دبلوماسياً من بعثات الاتحاد الأوروبي للمسجد الأقصى، الذين تجولوا فيه برفقة دائرة الأوقاف الإسلامية، واستمعوا إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات .ونقلت الصحف تأكيدهم على ضرورة الحفاظ على قدسية الأقصى وعدم المس بالواقع الحالي القائم فيه، في إشارة لرفض الاتحاد الأوروبي كل الإجراءات الإسرائيلية، الهادفة لتكريس واقع تهويدي واستيطاني في الأقصى ومحيطه، متناولةً تنديد وزارة الخارجية الأمريكية، باعتداء مستوطنين على مجموعة من الشبان والفتيات والمتضامنين الأجانب، من بينهم مواطنين أميركيين، خلال مشاركتهم في مسار سياحي قرب بلدة العوجا شمال أريحا، والتي وصفته بـ "الهجوم الوقح"، و"الأمر الصادم".واهتمت الصحف بمواصلة قوات الاحتلال تعزيز جدار الفصل العنصري في محيط قرى جنين شمال الضفة الغربية، من خلال زيادة ارتفاع الجدار وإقامة مقاطع جديدة، بهدف الاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي، لافتةً النظر أن عدة قرى في جنين، وهي خربة الرعدية، وأم الريحان، وظهر المالح، باتت تقع داخل جدار الفصل العنصري، ويخرج ويدخل السكان منها عبر بوابات إلكترونية أقامها الاحتلال على مداخل القرى في رحلة معاناة تتكرر يومياً.وتطرقت لعمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أريحا والأغوار، واستمرار المئات من المستوطنين بالانتشار في منطقة الأغوار في الضفة الغربية بهدف الاستيلاء علىالمزيد من الأراضي الفلسطينية، مشيرةً لدراسة تحليلية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، بينت أن مليوني شخص في لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي.// انتهى //09:57ت م0026