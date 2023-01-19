القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، كما تواصل تلك القوات الانتشار على أبواب الأقصى والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة.في السياق أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير ماهر يونس أفرجت عنه قوات الاحتلال بعد انتهاء فترة اعتقاله ،لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال منعت أهالي الأسير المحرر ماهر يونس من قرية عارة داخل فلسطين المحتلة عام 1948 من إقامة أي احتفالات لاستقباله، وهددتهم.// انتهى //10:02ت م0027