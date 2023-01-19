الرباط 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بكلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس السويسرية، واللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش المنتدى.وتناقلت الصحف تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس أمام منتدى دافوس، من أن العالم يواجه عاصفة هائلة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والكساد والتباطؤ الاقتصادي، وأزمة متسارعة في تكاليف المعيشة.وتناقلت صحف الرباط، خبر مقتل 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف.وتحدثت الصحف عن الترتيبات الأمنية التي اتخذتها السلطات الفرنسية، تحسبا لإضراب حاشد اليوم مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على نظام المعاشات الجديد.واهتمت صحف الخميس بالجولة الأفريقية الاولى من نوعها التي قام بها وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ، والتي شملت خمس دول في سياق رغبة بكين في تأكيد حضورها بالقارة الإفريقية.وأخبرت الصحف عن تعرض إندونيسيا أمس لزلزال تجاوزت قوته سبع درجات أثار مخاوف من وقوع موجات مد تسونامي.// انتهى //10:05ت م0028