دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسانضمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2023.ويُعد تحالف الوظائف شراكةً تجمع الرؤساء التنفيذيين والوزراء والمنظمات العالمية وغيرهم من القادة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان مستقبل أفضل للعمل للجميع من خلال دعم توفير فرص العمل وتحوّل الوظائف، كما يعمل التحالف على تعزيز الرؤى بشأن اتجاهات سوق العمل، ودعم جودة الوظائف والأجور العادلة، والاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص عمل جيدة.وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "الأفراد هم المحرك الرئيسي لأي تحول ناجح والضمان لاستدامة نتائجه، لذا يتمحور كل ما نقوم به حول تمكين الأفراد وتنميتهم وتطويرهم من خلال الأدوات والمهارات، وتوفير الفرص التي تتيح لهم التطور وتحقيق الطموحات".وتأتي خطوة الانضمام إلى تحالف الوظائف متناغمةً مع ما تستهدفه رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد حيوي ومزدهر يفتح المجال لقطاعات عمل جديدة تولّد مئات الآلاف من الوظائف وتدعم الابتكار على جميع المستويات.وقد اجتمع أعضاء تحالف الوظائف في دافوس يوم الأربعاء 18 يناير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 لتبادل وجهات النظر والاتفاق على مجالات العمل ذات الأولوية لبناء مستقبل أفضل للعمل، كما سيعمل الأعضاء في الأشهر المقبلة على تطوير دراسات محددة تستعرض المسارات الممكنة لتحقيق رؤية التحالف، والعمل على تنفيذ هذه الرؤية من خلال توسيع نطاق العمل على مستوى الدول والقطاعات.الجدير بالذكر أنّ المملكة تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 الذي ينعقد خلال الفترة من 16 وحتى 20 يناير للتعاون من أجل عالم أكثر ترابط وتحقيق الاستقرار على المدى القريب، وتقريب وجهات النظر، والتحول على المدى البعيد.// انتهى //10:42ت م0035