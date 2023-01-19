ويلينغتون 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم، استقالتها من منصبها رئيسة للوزراء وزعيمة لحزب العمال في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل، مؤكدة أنها لن تسعى لإعادة انتخابها.ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية، قول رئيسة الوزراء أرديرن في مؤتمر صحفي "لم يعد باستطاعتي مواصلة قيادة البلاد "، مضيفةً " أعلم أنه سيكون هناك الكثير من النقاش أعقاب هذا القرار ".وقالت "إن حزب العمال سيقوم بانتخاب زعيم جديد في 22 يناير الحالي"، معلنةً أن الانتخابات العامة المقبلة ستجرى في 14 أكتوبر هذا العام وستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين".وأعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات القادمة، لافتةً إلى إنجازات حكومتها في تخفيف فقر الأطفال وزيادة دعم الرعاية الاجتماعية وتوافر المساكن العامة.من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وزير المالية غرانت روبرتسون في بيان، أنه لن يسعى لتولي منصب الزعيم القادم لحزب العمال في الانتخابات المقبلة .// انتهى //10:43ت م0036