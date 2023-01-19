طوكيو 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسسجل المؤشر نيكي الياباني اليوم، أكبر انخفاض له في أسبوعين، وتراجع عن أعلى مستوى له في شهر، مع تلاشي تأثير قرار بنك اليابان الإبقاء على سياساته التحفيزية، حيث أغلق المؤشر على انخفاض 1.44 % عند 26468.62 ليخسر أكثر من نصف المكاسب التي سجلها أمس.وهبط المؤشر توبكس واحداً بالمئة إلى 1915.62، متخلياً عن جزء كبير من المكاسب التي سجلها أمس وبلغت 1.68 %.// انتهى //10:44ت م0037