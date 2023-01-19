بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستفاد أكثر من (51.515) مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من قسم الطوارئ بمستشفى النبهانية العام خلال العام 2022م، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية الإسعافية والعاجلة.وبين تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ قدم خدماته لـ 3089 حالة مرضية، في حين تمكن قسم الحوادث بالمستشفى من استقبال أكثر من 279 مصاب بحوادث مرورية.وأشار التجمع إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى النبهانية يمتاز بوجود الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية، التي تتطلب التدخل الطبي العاجل، بالإضافة إلى أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لجميع العاملين في قسم الطوارئ على التعامل الأمثل مع إصابات الحوادث والكوارث على أعلى مستوى، لافتًا بأن القسم يمتاز بالتجهيز الكامل وفق أحدث المعايير لأقسام الطوارئ، والتأهب بالاستعداد للتعامل مع الازدياد المتوقع للمستفيدين.وأكد التجمع أن القسم يُجري وبشكل دوري مجموعة من التجارب الفرضية لتأكد من مدى جاهزية المستشفى لتقديم الرعاية الصحية العاجلة في حالات الطوارئ، ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي ضمن جهود التجمع في الرفع من كفاءة خدماته الصحية، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة في جميع منشآته الصحية.// انتهى //10:48ت م0038