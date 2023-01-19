جدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في جدة أمس، المبعوث الخاص للتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا امادو هوت.وجرى مناقشة سبل تعزيز الشراكات من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا.ويأتي اللقاء تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر وبناء المرونة، والتزم البنك الإسلامي للتنمية بتخصيص 35% من العمليات لتمويل المناخ بحلول عام 2025، بالتعاون مع الشركاء.وأكد الدكتور الجاسر، أهمية الشركاء في دعم البلدان الأفريقية الأعضاء في توفير بيئة مواتية ، وتعبئة أسواق رأس المال ، والاستفادة من الشراكات ، والمبادرات التي يقودها المجتمع.// انتهى //10:50ت م0039