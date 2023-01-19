الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأكد نائب المدير العام للخدمات المشتركة بمعهد الإدارة العامة الدكتور ياسر هوساوي أن التميز الذي حققه المعهد بحصوله على شهادة تحقيق المستوى البرونزي لفئة الهيئات والمؤسسات من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، في دورتها السادسة لعام 2022م للعام الثاني على التوالي؛ يأتي تتويجًا لجهود القائمين عليه جميعًا، عاداً الجائزة من أهم الأوسمة في المملكة.جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقُيمت فعالياته بهدف رفع مستوى جودة أداء مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين عملياتها الإنتاجية وتحقيق رضا المستفيدين.يُذكر أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تُمنح للتميز المؤسسي والمعيار الوطني للجودة الشاملة، للمنشآت ذات الأداء المتميز باتباع أعلى مستويات الجودة، حيث تشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.// انتهى //10:54ت م0040