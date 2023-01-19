القاهرة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأن بلاده تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية من خلال خطة واضحة تعمل على تنفيذها على مدار العام الجاري.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة تفقد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين والأجانب أمس، الأوضاع في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو.وتطرقت الصحف إلى عدة موضوعات دولية، منها إطلاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حملته الانتخابية من ساوث كارولينا، وكذلك إلغاء المحكمة العليا بإسرائيل تعيين أرييه درعي وزيرًا للداخلية والصحة، إضافة إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج أن معركة بلاده ضد كورونا تحتاج إلى "مثابرة ".// انتهى //10:55ت م0041