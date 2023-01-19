سكاكا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسينطلق الاثنين القادم ولمدة خمسة أيام معرض الطاقة المتجددة 2023 م والمقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس جمعية الجوف للطاقة المتجددة وبتنظيم من الغرفة التجارية بالجوف في مركز الجوف الحضاري بمدينة كاكا.وأوضح رئيس مجلس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين في تصريح اليوم أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة بوصفها حاضنةً لأولى مشروعات الطاقة المتجددة عبر مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة التي اُعلن عن تنفيذها في طبرجل والقريات، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة وصناعة حراك اقتصادي عبر مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة وتعزيز إسهام القطاع الخاص والمجتمع في هذا المجال.وأضاف أن المعرض سيحفل بمشاركة قرابة 30 شركة عاملة في مجال الطاقة، يصاحبها حزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدى أيام المهرجان منها جناح الغرفة التجارية وجناح وزارة الطاقة ومجلس الطاقة ومتحف الطاقة الذي سيستعرض أشكال الطاقة المتجددة واستخداماتها منذ القدم حتى العصر الحديث.كما يشتمل المعرض على فعاليات وبرامج للتعريف بطرق إنتاج الطاقة المتجددة للعائلة والطفل وتعزيز تحويل المشروعات التجارية والصناعية والمساكن داخل المنطقة إلى الطاقة المتجددة، وتنظيم رحلات إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر حافلة الطاقة وزيارات لطلاب الجامعات والكليات والمدارس، وورش ودورات تدريب ومنتجات حوارية إعلامية عبر مجلس الطاقة وبودكاست الطاقة.// انتهى //11:01ت م0042