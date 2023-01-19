سكاكا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسقدمت عيادات التدخين بصحة الجوف خدماتها لـ 2375 مستفيداً, أقلع منهم 760 شخصاً بنسبة 32% للعام 2022م.وأقامت إدارة مكافحة التدخين نشاطات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي في المدارس والدور الحكومية والمهرجانات، منها المحاضرات والندوات التي قد بلغت 192 نشطاً, واستفاد منها 11000 شخص، والمعارض حيث بلغ عددها 84 واستفاد منها 700 شخص، ونشرت كذلك مطبوعات ورقية استهدفت 5000 شخص، كما قد أنشأت لوح توعوية قد بلغ عددها 240 لوحة، كذلك قدمت حملات خارجية للإقلاع عن التدخين شملت مدارس المنطقة والدوائر الحكومية وغير الحكومية والمهرجانات والمناسبات المحلية والعالمية، بحيث قد بلغ عدد الذين تلقوا الخدمة العلاجية 11700 شخص، بالإضافة لمراجعي العيادات 2375 مراجعاً، وقد بلغ إجمالاً 14075 مستفيداً.// انتهى //11:17ت م0044