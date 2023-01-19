الرس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسنظمت غرفة الـرس أمس، دورة تدريبية في أساسيات التصوير الضوئي بعنوان "التعامل مع مثلث التعريض" تستهدف المهتمين في مجال التصوير من شباب وفتيات المحافظة، وذلك بمقر الغرفة بالرس.وتناولت الدورة التعريف الشامل للتصوير الضوئي وشرح مفصل عن كيفية التعامل مع مثلث التعريض وقواعد التكوين، إضافة إلى التعريف بأنواع العدسات والإضاءات، وتطبيق عملي لذلك.وأوضح الأمين العام للغرفة راكان الدهلاوي أن الغرفة تسعى إلى دعم الشباب والفتيات الموهوبين من خلال تهيئة فرص لهم وتأهيلهم وتدريبهم في العديد من الأنشطة والمجالات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، من خلال زيادة الدورات التدريبية التي تلبي احتياجهم.// انتهى //11:22ت م0045