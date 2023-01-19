لندن 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتوجيه ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، صرف نحو مليار جنيه إسترليني من أرباح غير متوقعة في استثمارات صندوق العائلة المالكة حسب ما تراه الحكومة مناسبًا "للفائدة العامة".وتطرقت الصحف إلى تحديد الحكومة البريطانية مهلة لمدة ستة أسابيع، قبل النظر في إعلان قيام انتخابات تشريعية أخرى في إقليم آيرلندا الشمالية.وأخبرت عن رفض حكومة تشيلي، مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار، للتنقيب عن معدني الحديد والنحاس في منطقة مهمة للتنوع البيولوجي والحياة البحرية.ورصدت صحف الخميس، تقارير متنوعة حول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، في نسخته رقم ٥٣ بمدينة "دافوس" السويسرية.// انتهى //11:24ت م0046