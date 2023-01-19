الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسكشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أرقام لعدة خدمات قدمت للمرضى في عام 2022م، شملت زيارات أقسام الطوارئ وعدد العمليات وعدد المرضى المنومين.وأوضح مدير إدارة خدمات المرضى المنومين محمد العنزي أن عدد زيارات الطوارئ بلغ 140204، منها 79225 للطوارئ العام، و 43693 لطوارئ الأطفال، بالإضافة إلى 17256 لطوارئ النساء والولادة.وأشار العنزي إلى أن عدد العمليات الجراحية بلغ 17645، منها 8992 عملية طارئة، و 3975 روتينية، في حين وصلت عمليات اليوم الواحد إلى 4678.وأضاف أن المدينة خدمت 30546 مريضًا في أقسام التنويم وكانوا على النحو الآتي: 15486 في تنويم المستشفى العام، وعدد 6202 في تنويم الأطفال، إضافة إلى 7397 حالة تم تنويمها في مستشفى النساء والولادة، و 1464 مريضاً في تنويم الحالات المستعجلة.// انتهى //11:25ت م0047