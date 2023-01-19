الخرطوم 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، أن الأمم المتحدة لا زالت متفائلة بأن الحركات الموقعة على اتفاق "جوبا" ستسير مع العملية السياسية القائمة، معرباً عن التفاؤل إزاء الجهود الحالية لإيجاد مخرج للأزمة والشروع في مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة في السودان.وأشارت إلى انعقاد الاجتماع الدوري للآلية السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان بمدينة جوبا أمس.وعرجت الصحف على دعوة وزير المالية السوداني دكتور جبريل إبراهيم، الدول العربية لإعفاء جزء من الديون على السودان أسوةً بمؤسسات التمويل الدولية، مشيرةً إلى أن تحديد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، نهاية فبراير المقبل حداً أقصى لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري.ولفتت الانتباه لعمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أريحا والأغوار، واستمرار المئات من المستوطنين بالانتشار في منطقة الأغوار في الضفة الغربية بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.// انتهى //11:26ت م0048