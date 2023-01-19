جيزان 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسجذبت العروض اليدوية الحية للحرفيين والحرفيات شريحة واسعة من زائري مهرجان "شتاء جازان 23 .. أجمل وأدفا"، الذي تستمر فعالياته لمدة 60 يوماً.ففي قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، لفتت مريم الفرساني "أم زكي"ذات الـ 86 ربيعاً ، أنظار الزوار ، بمهارتها في حياكة الطواقي الرجالية التي تعد إحدى أهم الحرف اليدوية القديمة التي لا زالت تنافس التقنيات الحديثة في صناعة النسيج ، والتي لا زالت تحافظ على مكانتها بين أفراد المجتمع في منطقة جازان.وركزت " أم زكي " في حرفتها التي تعدّها مصدر رزقها الوحيد، مستخدمة الإبرة والخيوط القطنية البيضاء في حياكة هذا النوع من الطواقي، مبينة أنها تستغرق في حياكة الواحدة منها ما بين 10 إلى 15 يوماً ، ويختلف سعرها حسب نوع تصميمها وتطريزها والوقت المستغرق في الحياكة لتتراوح أسعارها ما بين 80 إلى 120 ريالاً للطاقية الواحدة.وأوضحت الحرفية مريم الفرساني، في حديثها لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الحرفة من أهم الحرف اليدوية في منطقة جازان، حيث تعمل على تدريب الفتيات على هذه الحرفة نظراً لأهميتها الاقتصادية والسياحية، والمحافظة عليها من الاندثار لتبقى علامة بارزة ومصدر دخل مهم للأسر في المنطقة ، مبينة أن المهرجان يعد فرصة لها لتسويق منتجاتها كبقية الحرفيات والأسر المنتجة اللاتي يسوقن مستلزماتهن من الأزياء والبخور والطيب والهدايا وغيرها من المنتجات.// انتهى //12:08ت م0052