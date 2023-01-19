الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسافتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض, ورشة عمل بعنوان "إشراك السكان في استراتيجية المشاركة المجتمعية" مؤخراً، بحضور عدد من وكلاء الأمانة ومنسوبيها، وأفراد المجتمع وعدد من الإعلاميين والمؤثرين، بهدف تعزيز المشاورة المجتمعية وإشراك السكان في عمليات تطوير خطط وبرامج الأمانة بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.ولفت سمو الأمين إلى أهمية إشراك السكان في الخطط التطويرية التي تتولاها الأمانة لخدمة الإنسان والمكان، وذلك لما لهذه المشاركة من انعكاسات ايجابية للوصول بمدينة الرياض إلى مكانها الذي تستحقه، مؤكدًا حرص الأمانة على تحقيق رسالتها المتمثلة في خلق مجتمع حيوي، وإيمانها بأن تحقيق ذلك لا يكتمل إلا بشراكة وطيدة مع المجتمع.من جانبه أوضح الوكيل المساعد للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة الرياض المهندس عبدالوهاب الفردان أن إقامة هذه الورشة تأتي ضمن توجهات سمو أمين المنطقة لإشراك السكان في جميع أعمال وخدمات الأمانة من بداية صناعة القرار.وتناولت الورشة محاور تقييم الجهود الحالية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في الرياض وفهم احتياجات السكان بشكل أفضل، إضافة إلى مناقشة وتحديد مجالات تركيز المشاركة المجتمعية وجمع الآراء والملاحظات حول قائمة المبادرات الأولية للرياض، ومناقشة الأفكار والحلول الممكنة لتحسين المشاركة المجتمعية في الرياض بما يتماشى مع تطلعات السكان.يذكر أن أمانة منطقة الرياض قدمت العديد من التسهيلات للوصول إلى شراكة فعالة مع السكان، وذلك من خلال إطلاق منصة "مقترحات السكان" العام الماضي، وعدد من البرامج والخدمات الدورية التي يتم خلالها إتاحة مشاركتهم للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة الحالمة الرياض.// انتهى //12:13ت م0053