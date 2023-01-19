الجزائر 26 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باجتماع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بمحافظي المحافظات لاستعراض إنجازات البرامج الإنمائية المبرمجة للعام الماضي 2022، ومخطط عمل العام الجاري، مشيرة إلى قرار إعادة إطلاق مشاريع البنى التحتية والمنشآت الكبرى بعدما رصدت لها الحكومة غلافاً مالياً في موازنة الدولة للعام 2023.وأبرزت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، يومي الأحد والاثنين القادمين، والتي تهدف إلى تأكيد تمسك البلدين بالشراكة الإستراتيجية التي تربطهما لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة.ورصدت صحف الخميس، في الشأن الفرنسي الإشارة إلى موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها العاصمة باريس ومدن أخرى، جراء إضراب عمال النقل العام، ومع مظاهرات النقابات رفضاً لمشروع قانون التقاعد الجديد الذي يقضي برفع سن التقاعد حتى 64 عاماً.وتطرقت الصحف إلى حادثة سقوط طائرة هليكوبتر ببلدة بروفاري الواقعة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى مصرع تسعة أشخاص كانوا على متنها بينهم وزير الداخلية الأوكراني، إضافة إلى ستة أشخاص على الأرض، بينهم ثلاثة أطفال.//انتهى//12:21ت م0054