تونس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.وتابعت الصحف، اللقاءات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية، على هامش مشاركتها في منتدى "دافوس".وأخبرت عن استعراض الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية المالطية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن الالتزام المشترك من أجل تفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية البينية.وتطرقت صحف الخميس، إلى محادثات النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتينو غريمالدي، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا وتطورات المشهد السياسي الليبي.//انتهى//12:26ت م0055