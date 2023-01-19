الدائر 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسرفعت أمانة منطقة جازان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 399 متراً مكعباً في 40 موقعاً لمخلفات البناء والهدم بمحافظة الدائر، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد معافا ، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 39 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 156 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وتسوير 19 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية .وأكد المهندس معافا، أن البلدية ممثلةً بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.// انتهى //12:28ت م0056