القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسنددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، باستمرار الاقتحامات الدموية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية صباح اليوم .وأكدت في بيان، أن عمليات القتل واستهداف ممتلكات ومنازل ومقدسات الفلسطينيين وأراضيهم ، واستمرار عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي، الذي يهدف لإدخال الأوضاع في دوامة من العنف التي يصعب السيطرة عليه.ورحبت الخارجية الفلسطينية بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجددت التمسك بحل الدولتين، وبوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، داعيةً لترجمة ذلك لأفعال تجبر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأن يتم توفير حمايةدولية للشعب الفلسطيني .// انتهى //12:29ت م0057