بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسنفّذ تجمع القصيم الصحي العام الماضي 2022م، 251 برنامجًا تدريبيًا على المستويين الداخلي والخارجي، بهدف تدريب 11,407 متدربًا ومتدربة للرفع من مستوى القدرات المهنية والعلمية، والارتقاء بالمهارات المعرفية لمنسوبيه في مختلف العلوم والتخصصات.وأوضح التجمع أن العام المنصرم شهد تنظيم دورات تطويرية خارجية وإنجاز برامج تدريبية لـ 98% من قادة التجمع على الرعاية الصحية المبنية على القيمة والبراهين، إضافة إلى تفعيل ستة برامج تحولية وطنية والإشراف عليها (الأمن الصحي – مساعد طبيب أسنان – مسؤول تجربة المريض - فني رعاية المرضى – التعقيم الطبي – تخطيط القلب)، كما تم الإشراف على تفعيل 10 برامج تابعة لمشروع مكّن، وتخريج 37 متدربًا من أكاديمية طب الأسرة نهاية العام الأكاديمي، وتنفيذ أنشطة التعليم المهني المستمر بمجمل 472 ساعة وبعدد حضور بلغ أكثر من 7,422 مشاركًا.وقال إنه تم الاستفادة من فرص التدريب العملي بمكونات التجمع من قبل 44 جامعة حكومية وأهلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الفرص 5596 متدربًا، فيما تم تدريب 1116 مستفيدًا من منسوبي هيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى إقامة مهرجان البحوث الأول وتكريم البحوث المتميزة لعدد 70 بحثًا.وبيّن أن من ضمن إنجازات الشؤون الأكاديمية بالتجمع الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات للتدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدي الهيئة، واعتماد ثلاث برامج جديدة لشهادة الاختصاص في طب الطوارئ والمسالك البولية ودبلوم تمريض الأورام، حيث قامت لجنة المراجعة الداخلية بإدارة الاعتماد المؤسسي وبرامج الهيئة بأكثر من 20 زيارة لتقييم الوضع ودراسة طلبات الاعتماد.وكشف التجمع أنه تم في العام الماضي إيفاد (222) من منسوبيه في عدة تخصصات طبية وصحية وطبية مساندة، وفتح باب الابتعاث الخارجي للأطباء والموافقة على إدراج 33 طبيبًا و56 مرافقًا في الابتعاث، فيما تم نشر أوراق علمية بنسبة 90% من المشاريع البحثية للخريجين وبعدد 30 بحثًا من 35 متدربًا.// انتهى //12:31ت م0058