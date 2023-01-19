بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأنهى فريق طبي مختص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود بعنيزة معاناة مريض في السابعة والأربعين من عمره كان يعاني منذ سنوات من حالة صداع مزمن، وتراوده نوبات تشنج بين الحين والآخر.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من ألم في الرأس مع حالة من التشنج العصبي، وعلى الفور أجرى المختصون في قسم الطوارئ وعيادة المخ والأعصاب الفحوصات والأشعة الطبية والتشخيصية اللازمة، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم في الفص الصدغي الأيسر للمخ بجوار مركز الكلام.وأضاف التجمع أن حالة المريض استدعت التدخل الجراحي وإجراء عملية دقيقة استغرقت أربع ساعات تم خلالها استئصال ورم بلغت مقاساته 6×5×4.5 سم من مخ المريض الذي أُحيل إلى العناية بعد الجراحة ثم إلى القسم المختص للمتابعة، وليغادر بعدها المستشفى وهو بصحة جيدة وبوعي كامل دون أن يتأثر الكلام أو مضاعفات جانبية على الحركة.يذكر أن مستشفى الملك سعود أجرى 3187 عملية جراحية خلال تسعة أشهر من عام 2022 الماضي، منها 986 جراحة طارئة، كما اُعتمد مؤخراً كمركز تدريبي لتقديم دورات تخصصية للممارسين الصحيين في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي «BLS» لحديثي الولادة من جمعية القلب الأمريكية.// انتهى //12:31ت م0059