جيزان 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستشهد فعاليات القلعة الدوسرية حالياً، إقبالاً كبيراً من زوار مهرجان "شتاء جازان 23 .. أجمل وأدفا" الذين توافدوا من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والغنائية التي تنفذها هيئة التراث بالمنطقة.وأتاح المهرجان من خلال ركن " المكتشف الصغير "، الفرص للأطفال لتعلم فن " صناعة الأواني الفخارية "، وسط اهتمام واضح من الزوار الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم الذين خصص لهم المهرجان جانباً من فعالياته.وبينت الفنانة يسرى فقيهي -خريجة فنون تطبيقية من جامعة جازان-، أن الهدف الرئيس من تدريب الأطفال على هذا النوع ، هو صقل مواهبهم وتمكينهم من الإبداع في هذا المجال، كما أنها تنمي أذواقهم الفنية وتعرفهم بقيمة الفن ودوره في الحياة، وتسهم بشكل كبير في إطلاق خيالهم واكتشاف ذاتهم، مبينة أن عدد الأطفال التي تم تدريبهم 1200 طفل وطفلة.// انتهى //12:41ت م0060