الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس ، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2023م بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأشاد مجلس إدارة الصندوق بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات إستراتيجية وكذلك الأداء المالي في نمو الدعم المقدم من الصندوق خلال العام 2022م، وارتفاع مؤشرات الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياجات سوق العمل.واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية، قد أعلن عن إسهامه في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.12:45ت م0061