الأحساء 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأطلقت غرفة الأحساء أمس، برنامج مُسرّعة أعمال "سنا"، أحد برامج مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، بمشاركة أكثر من 30 منشأة ناشئة، بمقر الغرفة الرئيس بالمحافظة.وأوضح رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى، أن البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر, يهدف إلى تقديم الدعم التأهيلي والتوجيهي والإرشادي والاستشاري لرواد ورائدات الأعمال ممن لديهم أفكار رياديّة متميّزة أو مشاريع جديدة، وتسريع خطوات انطلاقتهم ودعم دخولهم للسوق كشركات ناشئة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.ويتضمن برنامج المسرعة ورش عمل تشمل تطوير نموذج العمل التجاري، واستكشاف السوق والعملاء، وبناء الخطة التشغيلية، ومتابعة الأعمال وترتيب الأولويات، والتخطيط المالي والإدارة المالية، وآليات الحصول على التمويل، وبناء وتطوير المنتجات والخدمات، وتخطيط الحملات وتسعير المنتجات والخدمات والدخول إلى السوق، إضافة إلى إعداد العرض الاستثماري وعروض أصحاب المشاريع الناشئة أمام المستثمرين، والإرشاد والتوجيه وجلسات الاستشارات والجلسات التفاعلية والمهام الأدائية، وأنشطة بناء العلاقات وتكوين المجتمعات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال واستعراض قصص النجاح في مجال ريادة الأعمال.// انتهى //13:04ت م0066