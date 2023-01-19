صامطة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسدشن محافظ صامطة المكلف عبده بن محمد مجرشي اليوم، مبادرة" بكم صامطة أجمل"، التي تنظمها بلدية المحافظة من أجل نظافة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القيَم الإسلامية الدينية في مجال النظافة والتطوع، وإشراك المجتمع في تعزيز السلوك الحضاري والمحافظة على البيئة ونظافة وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وأيضًا من أجل تعزيز مسؤولية الفرد "مواطن ومقيم" اتجاه البيئة.وتأتي من منطلق برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030م، حيث تتعاون البلدية مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تفعيل المبادرة ورفع الوعي والتواصل الفاعل بإشراك السكان في تطوير المشهد الحضري .// انتهى //13:29ت م0079