الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسوَقَّعت وزارة الصحة ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار اتفاقية تعاونٍ مشترك مع جمعية مودة، وذلك لتأطير مبادرات التعاون في مجال الصحة النفسية.ومثل الوزارة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار المهندس خالد بن حسين القماش، ومن جانب جمعية مودة الرئيس التنفيذي خلود بنت سعد التميمي.وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد مسار اختياري للتقييم النفسي لمن يخضعون لدورات تأهيلية قبل الزواج، ووضع مسار تقييم نفسي للحالات التي تُعاني من مشاكل زوجية أو آثار مترتبة عن الطلاق، وإتاحة الخدمات النفسية لمن يرغبون من مستفيدي جمعية مودة، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل ذات الصلة بالصحة النفسية.يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لدعم خدمات الرعاية الصحية النفسية؛ من خلال رفع كفاءتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وذلك للمساهمة في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة، تحقيقاً لمستهدفات مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.// انتهى //13:31ت م0080