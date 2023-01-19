الكويت 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 21ر43 نقطة، ليبلغ مستوى 91ر7256 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 % ، حيث تم تداول 12ر169 مليون سهم، عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 6ر52 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر8 نقاط، ليبلغ مستوى 41ر5621 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 % من خلال تداول 7ر109 ملايين سهم، عبر 4231 صفقة نقدية، بقيمة 3ر15 مليون دينار كويتي .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر56 نقطة، ليبلغ مستوى 77ر8057 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 % من خلال تداول 3ر59 مليون سهم عبر 5297 صفقة بقيمة 2ر37 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر22 نقطة، ليبلغ مستوى 37ر5691 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 4ر0 % من خلال تداول 5ر92 مليون سهم عبر 2341 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار كويتي .// انتهى //13:34ت م0081