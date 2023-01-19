البصرة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واستوفي شخص، وأصيب 60 آخرون بجروح في العراق، نتيجة التدافع بين المشجعين بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة الذي يستضيف اليوم نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء العراقية ، إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مشيراً إلى أن هناك حالات حرجة بين المصابين.وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي /خليجي 25/، والتي تشهد لقاء المنتخب العراقي مع نظيره العماني.// انتهى //13:34ت م0082