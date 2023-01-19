الرياض 26 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره بنك التصدير والاستيراد الكوري، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين البنكين، وزيادة فرص تمويل الصادرات السعودية، وتنويع مصادر التمويل والخدمات الائتمانية، وذلك ضمن توجه البنك للتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لدعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تواجد الخدمات والمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب ، أن التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الكوري يأتي استمراراً لنهج البنك في توقيع مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات مع المؤسسات المالية العريقة حول العالم، ومن بينها بنك التصدير والاستيراد الكوري الذي يتمتع بإمكانيات وخبرات وشبكة علاقات دولية واسعة.وبين الخلب أن المذكرة تعزز التعاون بين الطرفين بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الائتمانية الفعالة، وتدريب فرق العمل، وإتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الائتمان العالمية لدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وأصدقائها الدوليين بشكل عام وجمهورية كوريا الجنوبية على وجه الخصوص.يذكر أن دور بنك التصدير والاستيراد في دعم الصادرات السعودية يعد رئيسياً، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.// انتهى //14:00ت م0087