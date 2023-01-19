الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسحصلت الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية الخاصة في إدارة الجودة لرفع رضا المستفيدين وآلية التعامل مع الشكاوى، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعيها نحو تعزيز وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة في أنشطة النقل، وابتكار آليات وحلول لمراجعة عملية معالجة الشكاوى؛ تلبية لاحتياجات وتوقعات أكثر من 400 ألف مستفيد تمت خدمتهم خلال عام 2022 من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة، ومركز الاتصال الموحد 19929.ويأتي حصول الهيئة على الشهادة بعد تطبيق أعلى المعايير العالمية في آلية التعامل مع الشكاوى لرفع رضا المستفيدين، وتقديم الخدمات بدقة وكفاءة عاليتين، إضافة إلى مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وامتثال جميع إدارات خدمات المستفيدين للإجراءات المتبعة في آلية التعامل مع الشكاوى.يذكر أن الهيئة حصلت على الشهادة بعد أن قامت أحد الجهات المعتمدة بالتدقيق الخارجي؛ لضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد وامتثال كافة الإدارات المعنية للإجراءات المتبعة في نظام إدارة حماية حقوق المستفيدين.// انتهى //14:17ت م0088