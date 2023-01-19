دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالأمير جايم دي بوربون دي بارمي، مبعوث مملكة هولندا للمناخ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، والجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".// انتهى //14:22ت م0089