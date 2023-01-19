الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، وجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //14:23ت م0090