سياسي / نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط
الخميس 1444/6/26 هـ الموافق 2023/01/19 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، وجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط.
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14:23ت م
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