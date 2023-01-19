انجامينا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي اتنو، وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، إثر مشاركتهم في أول اجتماع وزراء خارجية للدول الأعضاء في المجموعة الذي استضافته العاصمةانجمينا.وجرى خلال اللقاء وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد، بحث الدور المنوط لمجموعة دول الساحل الخمس في إرساء دعائم السلام والتنمية في دول المنطقة.واقترح المشاركون في أول اجتماع للمجموعة في بيانهم الختامي، عقد قمة استثنائية لرؤساء الدول في أقرب وقت ممكن لإعادة إطلاق أنشطة مجموعة الساحل الخمس.// انتهى //14:27ت م0091