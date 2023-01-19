بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مكتب التصاديق في المنطقة بوزارة الخارجية محمد المطيري، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمقيمين بالمنطقة، مما يسهم في إنجاز تعاملاتهم على بما يحقق التطلعات المأمولة.// انتهى //14:30ت م0092